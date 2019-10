Francia-Turchia, alta tensione dalla politica: “Sospendere la partita”

Seppur in tanti abbiano chiesto che si lasci fuori il calcio dalla politica, è più di quest’ultimo argomento che si sta parlando in vista del match di stasera tra Francia e Turchia valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. La presa di posizione dei francesi in merito alla questione turca, infatti, non sta facendo altro che alimentare tensione, al punto da far considerare la gara a rischio e aumentare di molto le forze di sicurezza.

“Non possiamo accogliere decentemente allo Stade de France coloro che salutano il massacro dei nostri alleati curdi”, ammonisce in un tweet il presidente del partito centrista Udi Jean-Christophe Lagarde, allegando una foto in cui i calciatori turchi festeggiano con il saluto militare il gol contro l’Albania alle qualificazioni di euro 2020. “Con questo saluto militare, la nazionale turca ha purtroppo varcato la frontiera che dovrebbe separare sport e politica”. Il deputato dei Republicains, Eric Ciotti, invita da parte sua il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ad “assumersi le sue responsabilità e sospendere l’incontro di questa sera per motivi di sicurezza, vista la tensione esistente”.