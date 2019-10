Francia-Turchia, Uva: “si gioca regolarmente”

“Stanno uscendo delle fake news. Io oggi posso parlare della posizione della Uefa: la gara si gioca”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente Uefa, Michele Uva, a “Tutti convocati” su Radio 24, la gara prevista per oggi si giocherà regolarmente. “Io ero direttore generale della Lazio quando, proprio in Turchia si gioco’ Lazio-Galatasaray, dopo il crollo delle torri gemelle, si gioco’ la partita lo stesso – ricorda Uva – Uno dei principi dello sport e’ quello di non avere condizionamenti dalla politica o anche dalle tragedie che spesso l’aria politica si porta dietro in tempi di guerra come questo. Spero che la partita si possa giocare in un clima sereno, che ci sia rispetto degli inni delle maglie e dello sport. Lo sport deve lanciare messaggi in controtendenza rispetto ai brutti sentimenti che vediamo in tv e che seguiamo sui media. E’ vero: lo sport a volte si fa carico di alcuni aspetti di natura prettamente politica ed e’ giusto che lo faccia perche’ ha un forte impatto sull’opinione pubblica. In questo caso lo sport deve fare la sua parte, non solo il calcio. Lo sport e’ una parte del vivere civile e deve fare la sua parte, pero’ non sostituiamolo a quelle che sono le grandi problematiche che questo attacco sta creando”.