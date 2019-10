Gascoigne ancora nei guai: è accusato di aver aggredito una donna in treno

Non finiscono i guai per l’ex centrocampista dell’Inghilterra Paul Gascoigne, nelle ultime ore è stato infatti accusato di aver aggredito una donna a sfondo sessuale. Nel dettaglio Gazza avrebbe tentato di baciare una donna su un treno verso Newcastle mentre era visibilmente ubriaco, come riporta il procuratore della Teesside Crown Court nell’Inghilterra nord-orientale, il 52enne ex centrocampista di Newcastle United, Tottenham e Lazio avrebbe ammesso alla polizia di aver baciato la donna per aumentare la sua fiducia. Nel dettaglio Gascoigne “avrebbe provato a sedersi su di lei e dopo averle preso le guance avrebbe tentato di baciarla sulle labbra”. La donna ha chiamato subito la polizia.