Genk-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb: centrocampo assente, Lozano fantasma [FOTO]

Genk-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match che ha visto impegnati gli azzurri nella seconda giornata della fase a gironi di Champions. I ragazzi di Ancelotti non vanno oltre il pari a reti bianche dopo una gara giocata male, specie dalla cintola in su. Il Genk fa la gara, pressa e corre, in alcuni frangenti schiaccia pure Manolas e compagni, ma le occasioni più importanti sono del Napoli, soprattutto con Milik. Ecco le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY della sfida.

GENK: Coucke 5; Maehle 6, Cuesta 6.5, Lucumí 6, Uronen 6; Berge 7, Hrosovsky 7; Bongonda 6.5 (89′ Paintsil sv), Hagi, Ito 6.5; Samatta 6.

NAPOLI

Meret 7 – Specie nel primo tempo salva il risultato in più di un’occasione. Fondamentale.

Di Lorenzo 6.5 – Spinge pochissimo, ma dietro non passa neanche uno spiffero.

Manolas 6 – Nonostante la pressione del Genk, non sbaglia moltissimo.

Koulibaly 6.5 – Come il compagno, ma sventa più attacchi, e va anche vicino al gol.

Mario Rui 7 – Peccato per l’infortunio, fino alla sua uscita era stato il migliore degli azzurri. Spinge con costanza e i palloni pericolosi arrivano tutti dalle sue parti. (33′ Malcuit 6)

Callejon 5.5 – Il centrocampo del Napoli è in difficoltà, lui ne è l’emblema. Forse aveva fame, si mangia un gol clamoroso nella ripresa.

Allan 4.5 – Un fantasma. I centrocampisti avversari si mangiano lui e i suoi compagni.

Elmas 5 – Come sopra, non si vede mai (57′ Mertens 6)

Fabian Ruiz 4.5 – ‘Sbaglian Ruiz’, quanti errori! Assente, domani dovrà portare la giustificazione firmata.

Lozano 4 – Ma i tifosi ‘Lo zano’ che il Napoli lo ha acquistato? Perché se gioca così sembra non esserci. Dubbio lecito.

Milik 5.5 – Le occasioni migliori sono le sue, ben tre, ma solo in una è sfortunato, nelle altre è incredibilmente impreciso. (71′ Llorente 6)