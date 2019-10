Genk-Napoli, la carica del presidente belga: “Tutto è possibile dobbiamo crederci”. E sull’ex Koulibaly…

“Tutto è possibile nel calcio e dobbiamo crederci sempre”. Così Peter Croonen, presidente del Genk, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli. “Faremo il meglio possibile. Siamo stati sotto gli standard contro il Salisburgo, dobbiamo alzare gli standard ed alzare il livello contro il Napoli, ma anche contro il Liverpool”, ha aggiunto. “E’ la terza volta che partecipiamo alla Champions League. A livello sportivo è la competizione più difficile del mondo. Siamo un buon club in Belgio, siamo tra le top 5 del nostro Paese”, ha dichiarato ancora Croonen.

Tornando alla partita di domani, il presidente del Genk ha detto: “L’ambizione è quella di fare risultato in casa, ma anche in trasferta vogliamo fare bene. Dobbiamo giocare il meglio possibile, crede in noi stessi e vedere cosa accade”. Molto atteso è il ritorno a Genk di Kalidou Koulibaly, che il Napoli acquistò proprio dal club belga. “Koulibaly è diventato uno dei migliori difensori del mondo. Quando venne al Genk era giovanissimo, quando andò via capii che già aveva il potenziale per diventare quello che è oggi. Siamo davvero onorati del fatto che abbia giocato per il Genk, sarà speciale quando mercoledì tornerà qui“, ha concluso Croonen.