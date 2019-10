Si gioca tra meno di un’ora la gara tra Genk e Napoli, valida per la Champions League. Clamorosa scelta di Ancelotti che decide di mandare in tribuna Ghoulam e, soprattutto, Insigne. A destare scalpore è il fatto che il fantasista partenopeo non sembra aver accusato alcun problema fisico. La scelta sarebbe dunque esclusivamente tecnica, visto che Insigne aveva già riposato nella partita contro il Brescia.