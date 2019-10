Genk-Napoli 0-0 live, partiti!

GENK-NAPOLI LIVE – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il Liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I belgi proveranno a rimettersi in corsa. I partenopei vogliono proseguire la marcia per consolidare il primato del girone.

1′ – Si parte!

GENK-NAPOLI

Genk (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen; Berge, Hrosovsky; Bongonda, Hagi, Ito; Samatta.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik.