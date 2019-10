Genk, il tecnico Mazzù: “Proverò anch’io a masticare il chewing gum come Ancelotti, magari ci aiuterà…”

“Contro il Napoli servirà equilibrio e soprattutto dovremo imparare la lezione dalla partita di Salisburgo”. Sono le parole dell’allenatore del Genk Felice Mazzù nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Napoli. “Contro il Salisburgo abbiamo giocato bene solo 25 minuti e questo non può succedere in una competizione come la Champions League. Abbiamo commesso troppi errori e non è stata una bella esperienza per noi. Ancelotti è un allenatore che ammiro, ha molta esperienza e ha vinto tanto in Europa. Domani proverò anche io a masticare il chewing gum come lui, magari ci aiuterà a vincere. Ancelotti riesce sempre ad avere un ottimo rapporto coi suoi giocatori, e questo è molto importante”.

“Dries Mertens è un campione, è intelligente e sa fare bene in qualsiasi zona del campo. Gioca con entrambi i piedi, segna di testa, per il Napoli è davvero importante. Koulibaly è chiaramente uno dei migliori difensori in circolazione e il fatto che arrivi dal Genk ci fa piacere. Conosco Lozano perché l’ho seguito ai Mondiali; è un ottimo giocatore, tecnico e veloce, e con Mertens può fare grandi cose. Ospina recentemente ha ritrovato un po’ di spazio in campo ed è un grande portiere. Domani dopo la partita vi dirò quali sono esattamente le differenze tra Salisburgo e Napoli. Sono entrambe due grandi squadre, ma giocano diversamente: gli austriaci attaccano costantemente, mentre il Napoli gestisce di più il possesso palla”.