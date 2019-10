Genoa-Milan 1-0 live: Reina la combina grossa, gol di Schone

Genoa-Milan live – Si può parlare di ‘ultima spiaggia’ già alla settima giornata? Sì. Se poi ci troviamo davanti un presidente come Preziosi o un ‘vulcanico’ come Boban, facile immaginare che la pressione sia alta. Chi perde rischia, tanto. Andreazzoli non riesce a risollevarsi dopo il buon avvio, Giampaolo è in confusione e solo la pazienza e la razionalità di Maldini hanno fatto sì che il tutto potesse prendere un’altra piega. Pazienza che, ovviamente, non potrà durare all’infinito. Nel frattempo, tutto da gustare l’anticipo del sabato sera di Marassi tra liguri e lombardi.

45′ – Milan in difficoltà: Pajac mette in mezzo, Romero schiaccia di testa tutto solo ma il pallone va alto.

41′ – Vantaggio Genoa, segna Schone su punizione ma la papera di Reina è evidente. Finora era stato attentissimo, ma la combina grossa: errore clamoroso, la sfera gli scivola e il Milan va sotto.

38′ – Adesso è invece il momento del Genoa: Pajac salta facile Calabria e conclude, attento Reina.

36′ – Kessié da una parte, Ghiglione dall’altra: doppia occasione.

34′ – Non c’è un attimo di tregua. Le due squadre corrono e non lasciano spazio di ragionare, tanti gli errori negli ultimi 16 metri.

26 ‘ – Buon momento del Milan, che si sta dimostrando superiore a centrocampo proponendosi diverse volte con un Suso ispirato.

15′ – Gara vivace, tanta rapidità, intensità e palleggio.

1’ – Partiti!

GENOA-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito (11′ Biraschi); Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé.

Milan (4-3-3): Reina, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu.