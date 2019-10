Il Portogallo prosegue il cammino verso Euro 2020. Battuto agevolmente il Lussemburgo. Prima rete firmata dal calciatore del Manchester City Bernardo Silva, la terza a chiusura del match da parte di Guedes. In mezzo il raddoppio porta la firma di Cristiano Ronaldo. CR7 ha recuperato palla sui 25 metri e si è involato verso la porta. Il tocco per superare l’estremo difensore è da vero fuoriclasse. In basso il VIDEO.

Visualizza questo post su Instagram CRISTIANOOOOOOO!! WHAT A GOAL 💣 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo Universe (@cr_universe) in data: 11 Ott 2019 alle ore 1:17 PDT