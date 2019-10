Ibrahimovic comanda sempre, è sua la maglia più venduta: la classifica completa

Ibrahimovic ha sempre voluto essere davanti a tutti. Non c’è riuscito in molti casi, ma è un idolo di molti tifosi e ragazzini che vorrebbero diventare come lui. In questo caso il buon Ibra comanda la classifica. Stiamo parlando delle maglie più vendute dei giocatori della MLS (Major League Soccer), il massimo campionato statunitense. Lo svedese è nettamente in testa, nonostante la presenza di diversi campioni europei in classifica: da Rooney a Schweinsteiger. Questa la classifica completa.

Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) Josef Martinez (Atlanta) Carlos Vela (Los Angeles FC) Wayne Rooney (DC United) Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) Hector Villalba (Atlanta) Jordan Morris (Seattle Sounders) Diego Valeri (Portland Timbers) Nani (Orlando City) Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders) Diego Chara (Portland Timbers) Cristian Roldan (Seattle Sounders) Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) Raul Ruidiaz (Seattle Sounders) Ignacio Piatti (Montreal Impact) Darwin Quintero (Minnesota) Sebastian Lletget (Los Angeles Galaxy) Brad Guzan (Atlanta) Sebastian Blanco (Portland Timbers) Alexander Ring (New York City) Dom Dwyer (Orlando City) Romain Alessandrini (Los Angeles Galaxy) Jozy Altidore (Toronto) Graham Zusi (Sporting Kansas City) Luciano Acosta (DC United)