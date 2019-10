Icardi conquista il Psg: “con un gol il dolore passa…”

Finalmente Icardi. L’argentino protagonista con la maglia del Psg, l’attaccante decisivo nel successo del club francese in Champions League contro il Galatasaray. “Mauro Icardi esce dall’ombra”, è il titolo di France Football dopo il successo prezioso per la classifica di Champions League. L’argentino ha superato il momento difficile anche a causa di un infortunio. “Non sono ancora al 100%, ma con un gol il dolore passa…”, ha commentato a ‘Le Parisien’. “Qui al Psg – ha anche detto Maurito – va tutto bene: l’adattamento e’ rapido, aver trovato giocatori che parlano lo spagnolo mi ha aiutato. In campo, con talenti come Di Maria o Sarabia per un attaccante e’ tutto facile: tengono bene il pallone, vedono l’azione un secondo prima degli altri, e cosi’ per un attaccante e’ facile”.