Infortunio Diawara, operato il centrocampista: il messaggio del giallorosso

INFORTUNIO DIAWARA – “Ragazzi è andato tutto bene ! Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto e sempre forza Roma”. E’ questo il messaggio di Amadou Diawara, centrocampista della Roma, attraverso un post su Instagram dopo l’intervento al ginocchio a Villa Stuar, il calciatore si è infortunio nella sfida della 7^ giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari e sarà costretto a saltare sicuramente le prossime partite. Si tratta di un momento veramente negativo per il club giallorosso, alla prese con tanti infortuni che stanno condizionando il rendimento in campionato ed in Europa League.