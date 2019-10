Infortunio Gomez, l’attaccante dell’Atalanta in dubbio per la Champions League

INFORTUNIO GOMEZ – Momento di forma incredibile in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’entusiasmante successo in trasferta nel match della 6^ giornata del campionato di Serie A, tutto facile sul campo del Sassuolo e primo tempo praticamente perfetto. La squadra si trova nelle posizioni altissime della classifica e può confermare la classifica della scorsa stagione, nel frattempo si prepara per il match di Champions League, l’intenzione è quella di riscattare il brutto esordio, di fronte lo Shakhtar. Come confermato anche da Gasperini in conferenza stampa è in dubbio la presenza dell’attaccante Papu Gomez a causa di un problemino fisico, valutazione dello staff in mattinata ed in caso di forfait è pronto Malinovsky.