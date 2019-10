Infortunio Hysaj, paura per il terzino del Napoli: gli aggiornamenti [FOTO]

INFORTUNIO HYSAJ – Si sta giocando Torino-Napoli. Partita ancora sullo 0-0, paura poco dopo la mezz’ora per una brutta caduta di Hysaj, terzino albanese della squadra ospite. Brutta caduta per l’esterno azzurro, dopo un contrasto con Ansaldi. Hysaj è atterrato a testa in giù, preso al volo per fortuna dal terzino granata, che ha evitato conseguenze ben peggiori. Tanta paura per Hysaj, ma il terzino del Napoli sta bene e ha ricevuto solo un colpo al costato, uscendo più per le difficoltà respiratorie che per il colpo alla testa.

