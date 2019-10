Infortunio Lloris, brutta caduta per il portiere del Tottenham [VIDEO]

Continua il momento no del Tottenham. Durante la partita contro il Brighton, che vede gli Spurs sotto di due gol nella gara valida per l’ottava giornata di Premier League, da registrare l’infortunio subito dal portiere Hugo Lloris al terzo minuto del primo tempo, in occasione del gol dei padroni di casa. L’estremo difensore francese ha cercato di bloccare in due tempi un cross dalla sinistra, ma indietreggiando è caduto dentro la porta poggiando male il gomito sinistro e rimanendo a terra, straziato dal dolore. Poi da due passi Maupay ha messo dentro di testa, Lloris ha dovuto lasciare il campo in barella. In basso il VIDEO dell’infortunio.

Gosh this Lloris injury looks bad😱😱😱… I had no idea at first… i pray for quick recovery 🙏

pic.twitter.com/r4H9tpGMTJ — WHAYASAY (@iamwillsteel) October 5, 2019