Infortunio Medel, tegola Bologna: i tempi di recupero

INFORTUNIO MEDEL – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo in vista della prossima giornata non arrivano buone notizie in casa Bologna. Sono ripresi questo pomeriggio, coi rientri in gruppo di Lukasz Skorupski e Ladislav Krejci dalle Nazionali, gli allenamenti verso Torino. Seduta atletica agli ordini del prof. Marchesi e lavoro tecnico-tattico per i rossoblù. Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel, infortunatosi con il Cile, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane.