Infortunio Pellegrini, intervento riuscito: i tempi di recupero

INFORTUNIO PELLEGRINI – Tegola per la Roma che dovrà rinunciare al centrocampista Pellegrini, il calciatore giallorosso salterà le prossime partite, una brutta notizia per Fonseca considerando le ultime prestazioni del calciatore. Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a sintesi della frattura del quinto metatarso destro. L’intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Santucci e in presenza del Responsabile Sanitario del Club Andrea Causarano, è perfettamente riuscito ed è presumibile il recupero agonistico in 60 giorni. Fonseca può contare su valide alternative ma l’assenza di Pellegrini si farà sentire.