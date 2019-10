Infortunio Pjanic, il bosniaco della Juventus non è nelle migliori condizioni

INFORTUNIO PJANIC – Dopo la pausa per le Nazionali il campionato di Serie A continua con l’8^ giornata, turno molto importante per l’obiettivo scudetto con Juventus, Inter e Napoli in corsa. Proprio il club bianconero è tornato in testa alla classifica del campionato di Serie A dopo il blitz proprio contro i nerazzurri grazie alle reti siglate da Dybala e Gonzalo Higuain. Nelle partite delle Nazionali si sono verificati diversi infortuni, nel dettaglio non è uscito nelle migliori condizioni il centrocampista Pjanic, impiegato per 90 minuti nella sconfitta della Bosnia contro la Grecia. Lo stesso ct Prosinecki ha confessato dei problemi fisici del calciatore della Juventus che ha deciso di stringere i denti. Al momento non sembra in dubbio per la partita contro il Bologna ma non è da escludere un turno di riposo. Pjanic ha dimostrato di essere un calciatore insostituibile per Sarri, in questo inizio di stagione è stato decisivo anche con gol determinanti.