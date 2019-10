Infortunio Salah, ore di ansia in casa Liverpool: i dettagli

INFORTUNIO SALAH – Sono ore di ansia in casa Liverpool per le condizioni dell’attaccante Salah. Nella giornata valida per la Premier League successo nel finale contro il Leicester, 2-1 il risultato finale tra mille polemiche per il rigore fischiato ai Reds in pieno recupero e trasformato Milner. Ma c’è preoccupazione per le condizioni dell’egiziano, il calciatore costretto al cambio nel finale per un problema fisico. Nel dettaglio l’ex Roma è stato colpito alla caviglia e ha lasciato il campo dolorante, nelle prossime ore Salah verrà sottoposto ad accertamenti ma c’è preoccupazione in casa Liverpool in vista delle prossime importanti partite.