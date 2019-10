Infortunio Sanchez, le ultime sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter

INFORTUNIO SANCHEZ – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre del massimo campionato continuano comunque la preparazione in vista della prossima giornata. Non arrivato buone notizie in casa Inter, non solo D’Ambrosio, infortunio anche per l’attaccante Alexis Sanchez. Il calciatore nerazzurro ha dovuto fare i conti con un problema fisico durante il match Colombia-Cile, partita che si è conclusa sul risultato di 0-0. Il commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda ha parlato delle condizioni dell’attaccante dell’Inter: “l’infortunio di Sanchez? Si tratta di una botta forte alla caviglia”. L’infortunio di Sanchez non dovrebbe essere comunque preoccupante, la situazione sarà più chiara al ritorno del calciatore in Italia.