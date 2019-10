Infortunio Sanchez, il cileno ha deciso di operarsi: i tempi di recupero

Un consulto a Barcellona con il dottor Cugat e Alexis Sanchez ha deciso di operarsi. L’attaccante cileno dell’Inter andrà sotto i ferri per curare la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Un problema in meno per Sanchez, che risolverà i guai che lo tormentano dopo il fallo di Cuadrado, un problema in più per l’Inter, che rimarrà con gli uomini offensivi contati. A prendere il posto di Sanchez potrebbe essere il giovane Esposito che bene ha fatto nel pre-campionato. Sanchez rimarrà fuori per almeno 90 giorni. Lo rivedremo nel 2020.