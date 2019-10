Infortunio Sanchez, furia Inter contro la Juventus: nel mirino il fallo di Cuadrado al cileno [VIDEO]

INFORTUNIO SANCHEZ – Si sono giocate alcune importanti partite valide per le Nazionali, gioie e dolori per alcuni club del campionato di Serie A, sono stati tanti gli infortuni, alcuni anche gravi e che mettono nei guai alcuni club del massimo campionato italiano. In particolar modo tanti episodi nella sfida tra Colombia e Cile, 0-0 il risultato finale ma tante ‘botte’ in campo. Un brutto infortunio e che rischia di essere pesante per il proseguo della stagione è quello che riguarda Alexis Sanchez, per il nerazzurro botta alla caviglia e stop che potrebbe superare anche i 45 giorni, previsti nuovi accertamenti nelle prossime ore e la situazione sarà più chiara. Nel frattempo nella bufera è finito il calciatore della Juventus Cuadrado, il colombiano è stato proprio l’autore dell’intervento falloso su Sanchez, sui social i tifosi nerazzurri si sono scatenati con diversi messaggi contro lo juventino. In basso il video del fallo di Cuadrado su Sanchez.

Infortunio di Sanchez provocato CASUALMENTE da Cuadrado. 🤔 pic.twitter.com/EGhEsWfl5r — Donato Cerullo (@donatocerullo) October 13, 2019