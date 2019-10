Infortunio Savic, Atletico Madrid in ansia per le condizioni del difensore: le ultime

INFORTUNIO SAVIC – Sono ore di ansia in casa Atletico Madrid per le condizioni di Stefan Savic, il difensore ha riportato un infortunio durante la partita Montenegro-Bulgaria valida per le qualificazioni ad Euro 2020, nel dettaglio il calciatore è stato costretto a lasciare il campo al 39° del primo tempo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Come riporta la stampa spagnola il calciatore si è fatto male nella stessa zona che la scorsa stagione gli ha dato diversi problemi. Previsti accertamenti nelle prossime ore, ricordiamo che l’Atletico Madrid è inserito nello stesso girone di Champions League della Juventus e Savic potrebbe essere in dubbio per la partita del 26 ottobre.