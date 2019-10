Infortunio Zappacosta, shock Roma: probabile rottura del crociato per il terzino!

Infortunio Zappacosta – Non c’è pace per la Roma, non c’è pace per il terzino giallorosso. Proprio dopo essere rientrato in seguito allo stop di qualche settimana fa, si ferma nuovamente il calciatore italiano, ma questa volta l’entità è più grave del previsto. Si teme, infatti, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Questa mattina ha svolto nuovi esami a Villa Stuart dopo un problema riscontrato nell’allenamento odierno e oggi stesso potrebbe essere operato.