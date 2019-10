Insigne e la ‘sfortuna’ di giocare per la propria squadra del cuore: la ‘scomodità’ di essere napoletano

Il calcio e i sentimenti. Quante volte ne abbiamo sentito parlare. Quante volte queste due parole si intrecciano, spesso in positivo. Ma non sempre. Ci sono anche alcuni casi in cui il sentimento si rivela un’arma a doppio taglio. Letale, pericolosissima. Quando accade? Quando, ad esempio, un calciatore importante, bandiera e capitano, gioca per la propria squadra del cuore.

Se siamo seri? Serissimi. Può sembrare strano, ma è così. Tutto vero. Esistono i Totti, i De Rossi, i Maldini. Ma esistono anche… gli Insigne. Già. Quanto sono lontani i tempi di ‘Lorenzo il Magnifico’. Mesi fa è stato ‘Lorenzo lo scontento’, adesso è ‘Lorenzo lo scomodo’. Insigne è napoletano. Ama Napoli. E ha la fortuna di giocare per la squadra per cui tifa da bambino. Mica barzellette. Ma siamo proprio sicuri che sia così semplice? Provare a chiedere a lui, che più volte in passato non ha tratto molto beneficio da questa fortuna. E oggi il presidente partenopeo De Laurentiis non ha fatto modo di nasconderlo: “Il problema di Insigne è che lui deve capire da grande cosa vuole fare, perché ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. Lo capisco e lo proteggo, mi piace e mi sta simpatico però lui ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana. Bisogna che si tranquillizzi”.

“Bisogna che si tranquillizzi”. Sembra facile. Più a dirsi che a farsi, però. Crediamo non debba essere facile convivere ben sapendo che al primo errore, anche minimo, ti puntano il dito contro. Che a qualche prestazione poco convincente e senza stimoli (può capitare) ti assalgono. Di fischi, come accaduto in Napoli-Arsenal di qualche mese fa di Europa League. Insigne non la prende bene, riflette, pensa anche di lasciare. Ma torna sui suoi passi. Ma forse, e lo sa solo lui, la pressione non se n’è mai andata del tutto. Quell’enorme ostacolo insormontabile, definito ‘scomodità’ da De Laurentiis, è più grande di quanto si possa immaginare. Di certo è un paradosso. Ma quando calcio e sentimenti si mischiano, in bene o in male, va sempre tutto in tilt…