Inter, alta tensione Spalletti-Marotta. Il retroscena: “Se date 12 milioni a Conte…”

Il nuovo allenatore del Milan, si attende l’ufficialità a breve, è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la metà. Il Milan, in tutto ciò, non si è preso in carico l’idea di coprire la parte mancante e non se n’è fatto nulla.

A svelare un retroscena inedito riguardo la ‘discussione’ tra Spalletti e la dirigenza nerazzurra è ‘La Stampa’, che nella sua edizione cartacea rivela di una telefonata ‘bollente’ tra l’ex allenatore e Marotta: “Se date 12 milioni di euro a Conte, me ne dovete dare almeno 5”, la richiesta dell’ex tecnico di Roma e Zenit. Come sopracitato, però, la dirigenza interista ha opposto resistenza.