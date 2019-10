“L’Inter è già concentrata alla sfida con la Juve”, così Conte ha zittito tutti

C’era curiosità, non tanto per il risultato o per la partita in sé, che già di suo era molto affascinante, quanto per l’atteggiamento che l’Inter avrebbe messo in mostra campo al Camp Nou contro il Barcellona. Il passato di Conte, il suo inizio deludente in Champions, tutte carte che hanno giocato a suo sfavore. Se poi aggiungiamo a questo la sfida contro la Juve di sabato, il dado è tratto.

“Conte non sta pensando al Barcellona, è già proiettato alla Juve, è un allenatore da campionato e proverà a trarre il massimo da quella sfida”. E’ un po’ il pensiero di tanti, tra addetti ai lavori (opinionisti, ex calciatori ed allenatori), in forma pubblica, ma anche di qualche tifoso, che pur non esternandolo lo avrà pensato. Conte ha sempre fatto molto bene in campionato, ‘spremendo’ i suoi calciatori fino ad ottenere grandi risultati. Un po’ meno bene in Champions, dove le delusioni sono state più d’una.

Ora, non che l’Inter sia la candidata principale a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, ma Conte qualche sassolino dalla scarpa se l’è tolto. Potrebbe anche non entrarci agli ottavi, questa Inter, ma di certo ha dimostrato a tutti di non pensare soltanto al campionato. A due giorni dalla sfida dell’anno in Serie A, i nerazzurri se la giocano. Alla grande. E a fine primo tempo possono anche stare avanti di due reti. L’ingresso di Vidal, un calo fisiologico (degli uomini di Conte) ed un po’ di fortuna, giocano un ruolo fondamentale in un Barça non brillante, ma in casa sempre temibile. Il risultato è forse anche troppo severo, Handanovic e compagni meritavano quantomeno il pari. Ma intanto, siamo certi, il tecnico pugliese se la starà ridendo di gusto…