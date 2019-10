Inter, Lautaro su Juve, Conte, Messi e Icardi: “Aveva un problema, ho parlato con lui…”

“Con il Barcellona abbiamo imparato molto. Sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più. Non abbiamo ottenuto la vittoria per errori nostri, cercheremo di correggerli provando a migliorarci”. Parla così ai microfoni di Sky l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez in vista del match di domenica sera contro la Juve. “La Juve ha tanti giocatori importanti, sarà una partita complicata come quella di Barcellona, l’allenatore sceglierà l’undici migliore. Conosciamo la classe di Cristiano Ronaldo, lui spezza gli equilibri, ma contro di loro sono tanti i grandi giocatori da affrontare. Cercheremo di fare del nostro meglio. Pensiamo partita dopo partita, la mentalità è cambiata per l’allenatore e i giocatori. Vedremo più avanti dove saremo”.

“Rapporto con Conte? Abbiamo un allenatore che ha tanta voglia di lavorare con noi e migliorare. Conte dal primo giorno dopo la Coppa America mi ha chiamato dicendomi che aveva voglia di allenarmi. Mi piace molto, ha un modo di lavorare e di condurre il gruppo molto importante. Chiede sempre lavoro duro e serio con intensità. Lo scorso anno è stato di adattamento, mi aspettavo di giocare di più ma non è successo per tante ragioni. Quest’anno mi sono subito trovato bene, ho più fiducia in me stesso, spero di continuare così anche grazie a Conte che ci insegna tanto giorno dopo giorno. Messi? Volevo chiedergli la maglia e a fine gara ce la siamo scambiata. Il nostro rapporto nasce in nazionale, è un punto di riferimento. L’aspetto umano è importante per formare un gruppo. Io penso a giocare all’Inter e agli obiettivi da raggiungere con il club, in nazionale realizzo il mio sogno di giocare con Messi”.

“Icardi? Aveva un problema con il club, aveva bisogno di giocare. Sono contento per quello che sta facendo, ho parlato con lui, Mauro mi ha aiutato molto quando sono arrivato qui all’Inter”.