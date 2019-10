Al Centro Sportivo Suning prosegue il lavoro dell’Inter. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Nel pomeriggio la squadra ha lavorato con diversi Primavera. Il prossimo appuntamento in campionato sarà la trasferta contro il Sassuolo in programma domenica 20 ottobre alle 12.30. I ragazzi di Conte hanno intanto sostenuto un test con la Pro Patria, squadra di serie C. Il confronto è terminato 2-3 con le reti di Politano (su rigore) e Dimarco.