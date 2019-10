Italia-Grecia live, le formazioni ufficiali: giocano Chiesa e D’Ambrosio

ITALIA-GRECIA LIVE– Scendono in campo Italia e Grecia per le qualificazioni all’Europeo del 2020. Agli Azzurri servono quattro punti per certificare il passaggio alla fase finale, ma potrebbe bastare anche una vittoria oggi (in caso di sconfitta della Finlandia in Bosnia o di mancato successo dell’Armenia in Liechtenstein). La Nazionale torna a giocare all’Olimpico. Grande risposta del pubblico sugli spalti e grande entusiasmo per una squadra che sta facendo divertire. Sei vittorie consecutive per la Nazionale italiana. Avversaria di stasera la Grecia, guidata da Manolas, che non vive un buon momento e proverà a rialzare la testa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia: ​Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Koulouris, Limnios.