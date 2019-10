Italia-Grecia, Mancini: “Buffon e De Rossi? Ci farebbe piacere l’ultima in Azzurro. Chiesa torna a casa”

“De Rossi e Buffon di nuovo in Nazionale per addio? Sono gli unici 2 che giocano ancora dal 2006, ci avevamo pensato per Gigi, a Daniele pure prima dell’infortunio. Vediamo se c’è la possibilità, hanno dato tanto a questa maglia e ci farebbe piacere”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa.

“Chiesa dice che ha sentito una fitta dopo 20 minuti, non sta benissimo e torna a casa. Forse anche D’Ambrosio, ora vediamo”. “Uno si deve godere il momento, non abbiamo vinto niente ma siamo qualificati con tre turni di anticipo. Dobbiamo essere felici, la squadra gioca a Calcio, penso che l’Italia debba lavorare per migliorare, ma non siamo molto distanti dalle più forti”, ha aggiunto Mancini.