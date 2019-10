Italia-Grecia, Mancini: “I ragazzi sono stati bravissimi, grazie al pubblico dell’Olimpico”

Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria contro la Grecia e la qualificazione all’Europeo del 2020.

“I ragazzi sono stati bravissimi, ringrazio il pubblico dell’Olimpico che ci ha sostenuti anche nel primo tempo dove non abbiamo fatto bene. Siamo stati contratti. Dedichiamo questa vittoria ai bambini del Bambin Gesù. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo trovato il gol e ci siamo sciolti. Di squadre che si chiudono come la Grecia ne troveremo tante. Bisogna lavorare. Notti magiche? Speriamo stiano tornando. Speriamo sia ancora più bello a giugno. Otto vittorie come Pozzo? Lui ha vinto due Mondiali ed è nella leggenda”.