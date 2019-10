Italia, Mancini ci crede: “Non siamo così distanti dalle big. Ecco a quale ct vorrei assomigliare”

“C’è la possibilità di far riposare qualcuno e vedere giocatori che hanno giocato meno. Come Di Lorenzo anche El Shaarawy avrà le sue possibilità di giocare. Per noi è importante continuare a vincere perché vincere ci fa stare meglio. E poi conta per il sorteggio finale”. Sono le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini ai microfoni di Raisport in vista della sfida di stasera in casa del Liechtenstein. “Ci sono nazionali che sono più avanti di noi ma non credo siano molto superiori rispetto all’Italia. Non siamo comunque molto lontani dalle squadre che ci precedono nel ranking, ci stiamo avvicinando molto. La Francia è una squadra che ha vinto il mondiale con gente molto giovane, ha ampie margini di miglioramento così come il Belgio, l’Olanda che si sta rinnovando. E poi ci sono Germania e Spagna. Sono queste le nazionali forti. Ma ripeto, non credo siano molto superiori a noi. Lavorando li possiamo avvicinare”.

“I giovani che più hanno impressionato? Tonali ma è già qui, in questo ultimo anno è migliorato molto. Ma anche Castrovilli nonostante abbia giocato poche partite, Pinamonti Scamacca, Sottil, Orsolini. Sono tanti i giocatori che chiameremo perché dobbiamo pensare al dopo Europeo. No so a quale ct assomiglio, ognuno ha i suoi metodi di lavoro. Fin da subito ho detto di voler assomigliare a qualcuno che ha vinto un mondiale o un europeo”.