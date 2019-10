L’Italia si qualifica ad Euro 2020 se… Tutte le combinazioni per la festa azzurra

L’Italia si qualifica ad Euro 2020 se... – Attesa finita per l’Italia, manca veramente poco alla gara decisiva per le qualificazioni ad Euro 2020, gli azzurri affronteranno la Grecia, squadra in piena crisi ed un successo porterebbe l’Italia direttamente all’Europeo. Il lavoro dell’allenatore Roberto Mancini è stato veramente impressionante, arrivato tra lo scetticismo di tanti ha fatto ricredere tutti, ha inizialmente ricompattato l’ambiente dopo la mancata qualificazione al mondiale, ha deciso di puntare su una squadra giovane e talentuosa, ha riportato gioco alla squadra ma soprattutto i risultati. Sei vittorie su sei partite rappresentano già un percorso da primato, l’obiettivo dell’Italia è quello di staccare oggi il pass per Euro 2020 senza aspettare la partita di martedì contro Liechtenstein.

L’Italia si qualifica ad Euro 2020 già stasera se…