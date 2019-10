Italia Under 21 impegnata domani in Irlanda: le parole del ct Nicolato alla vigilia

“Sarà una gara dura perché l’Irlanda ha buoni giocatori, che stanno facendo bene. Ma anche noi vogliamo fare la nostra partita e cercare di vincere”. Sono le parole del ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato alla vigilia del match degli azzurrini in Irlanda (Tallaght Stadium di Dublino ore 21.05 italiane, diretta Tv Rai3). “Sarà un grande momento di confronto per noi, che abbiamo appena iniziato la nostra avventura, un confronto con una realtà molto diversa, ben radicata che lavora insieme da marzo scorso, e che dunque sarà importante per la nostra crescita”.

“Ho trovato i ragazzi bene, con un buono spirito. Sono volenterosi, poi il campo ci dirà qualcosa in più. Li ho visti tutti in forma, sono ragazzi di qualità, e questo mi gratifica molto. Sarà impossibile metterli in campo tutti insieme, ma allo stesso tempo so che tutti potranno essere utili. L’importante è essere umili ed ambiziosi. Abbiamo il test più impegnativo da affrontare in questo momento, siamo fiduciosi e speriamo di fare una buona gara, di mostrare carattere perché oltre alla qualità, ci vuole anche quello. Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per prepararci, però ho notato che il gruppo è arrivato con lo spirito giusto, vedo entusiasmo in loro e qualcuno ha iniziato anche a giocare di più in campionato. Il fatto che si giochi in trasferta, con tutte le insidie legate al cambio di clima e al lungo viaggio, da una parte complica e dall’altra stimola. Sono curioso di vedere la risposta della mia squadra sul campo”.