Italia Under 21, Adjapong: “In Irlanda gara complicata, ma a differenza loro noi siamo all’inizio”

“Sono entrato a freddo senza scaldarmi perché sfortunatamente Riccardo (Marchizza, ndr) si è fatto male. E’ stata una partita complicata, non siamo contenti del pareggio, ma tutto sommato per come si era messo il match un punto può andare bene”. Sono le parole del calciatore dell‘Italia Under 21 Claud Adjapong, che commenta il pari in Irlanda che lo ha visto subentrare al posto dell’infortunato Marchizza.

“Sapevamo che l’Irlanda era una squadra tosta, che lavora insieme già da tempo, mentre noi siamo all’inizio. Abbiamo incontrato delle difficoltà ma è normale perché giochiamo insieme da poco. Abbiamo analizzato gli errori e sappiamo dove possiamo migliorare, sicuramente lunedì cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo provato. L’Under 21 in questo senso mi può aiutare per mettermi in mostra, devo dare il meglio di me qui per ritagliarmi il mio spazio con il Verona. Qui in nazionale stiamo creando un bel gruppo, stiamo iniziando a conoscerci, a capire anche caratterialmente come siamo: sono sicuro che i risultati arriveranno. Sappiamo che l’Irlanda è lì davanti, anche se ha giocato più partite di noi. Portare a casa i tre punti ci consentirebbe di arrivare a 7 e sarebbe molto importante. Rispetto al biennio scorso, in cui eravamo già qualificati per la fase finale dell’Europeo, quest’anno sappiamo che ogni partita è fondamentale e dobbiamo dare il tutto per tutto in ogni match”.

Per la compagine di Nicolato, dunque, c’è adesso il match in Armenia, che si giocherà lunedì alle 18.30 ore italiane. Mancheranno Tonali, aggregato alla Nazionale maggiore, Kean squalificato e Marchizza infortunato. Al suo posto è stato chiamato il difensore del Pescara Davide Bettella.