Juventus-Bayer Leverkusen, Sarri: “Bernardeschi? Volevo far riposare Ramsey. Bene nella ripresa”

“Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile. Inoltre volevo far riposare Ramsey”. Lo ha detto Maurizio Sarri parlando di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 3-0 a Torino contro il Bayer Leverkusen. Quando gli è stato chiesto se sia stata la miglior Juventus di questo primo scorcio di stagione, Sarri ha risposto: “Chiaramente certi sprazzi di gara col Napoli sono stati più qualitativi. Il Bayer fa un gran possesso palla, non era facile da affrontare. Nel secondo tempo loro sono calati un po’ e noi siamo venuti fuori bene”. Per il secondo incontro consecutivo la squadra non ha subito gol: “Abbiamo anche giocatori in crescita. Cuadrado si sta inserendo in questo ruolo con più naturalezza, de Ligt sta crescendo e ne ha beneficiato il reparto. Il Bayer è una squadra di grande possesso palla e probabilmente negli ultimi 20 metri gli è mancato qualcosa”.

A proposito di Cuadrado, si è parlato delle incursioni del colombiano: “Le sta facendo nei tempi e nei modi giusti. L’unico margine di miglioramento che ha Cuadrado in questo ruolo è la fase difensiva a livello individuale. Sono convinto che lavorando con Barzagli migliorerà anche su questo”. Poi sulla possibilità di vedere Dybala e Higuain con Ronaldo, il tecnico ha ripetuto quello che già aveva detto: “Se sono seduto al bar è una bella suggestione, se sono in panchina devo pensare all’equilibrio. In questo momento mi sembra prematuro”.