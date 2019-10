Juventus, Bud diventa ‘official beer’ del club bianconero

Bud, marchio globale di Anheuser-Busch InBev (AB InBev), e Juventus hanno siglato un accordo che legherà le due società per le prossime 3 Stagioni. Bud affiancherà i bianconeri in qualità di official beer e lavorerà assieme al Club su attivazioni digitali, utilizzando la sua visual identity nelle proprie campagne e sviluppando assieme nel futuro prossimo innovativi progetti speciali. L’accordo siglato con i Bianconeri va a rafforzare ulteriormente il rapporto tra Bud e il mondo del calcio, un legame che vede uno dei maggiori marchi di birra a livello globale unirsi a tornei, campionati e squadre dal respiro internazionale, al fine di rendere ancora più coinvolgenti le maggiori competizioni calcistiche in tutto il mondo.

Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer, ha commentato: “Siamo felici di accogliere Bud tra i nostri partner in qualità di official beer. La globalità del suo marchio è stata spesso espressa negli ultimi anni attraverso campagne pubblicitarie che sono ancora nella memoria di tutti o con la spettacolarizzazione di alcuni dei più grandi eventi, tra cui il Super Bowl e la Coppa del Mondo di calcio. Quest’attenzione all’Entertainment sarà centrale nella partnership che ci legherà per le prossime stagioni”.