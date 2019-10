Juventus, Cristiano Ronaldo può lasciare prima della scadenza: i bianconeri preparano un nuovo super colpo

Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato positivo con buone prestazioni e gol in campionato ed in Champions League. La missione di Cristiano Ronaldo e della Juventus è chiara, quella di vincere la Champions, la concorrenza è altissima ma i bianconeri sono pronti a giocarsela con tutti e dopo il successo contro il Leverkusen hanno mandato l’ennesimo segnale, le aspettative sono inferiori rispetto alla scorsa stagione e proprio per questo motivo la squadra di Sarri può giocarsi un ruolo importante in Europa.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022 ed in un’intervista recente ha dichiarato di aver deciso già il futuro dopo l’addio al calcio giocato, il portoghese potrebbe decidere di lasciare i bianconeri prima della scadenza del contratto, ancora un anno e mezzo con i colori bianconeri prima di appendere le scarpette al chiodo oppure prima di provare un’altra esperienza in paesi come Qatar o Stati Uniti. L’intenzione è chiara: giocare fino al 2021 ad alti livelli ed in caso di vittoria della Champions League l’addio sarebbe quasi automatico. La Juventus in più riprese ha dichiarato di cercare nuovi Cristiano Ronaldo, i migliori calciatori in circolazione ma con età compresa tra i 25 anni. E l’identikit ideale porta Kylian Mbappé, il vero grande sogno della dirigenza bianconera. Si tratta di un classe 1998 e con ancora ampissimi margini di miglioramenti, già si è dimostrato come uno dei migliori al mondo. Attualmente ha una valutazione di 200 milioni di euro ma in caso di addio di Cristiano Ronaldo i bianconeri si libererebbero di un ingaggio pesantissimo ed in caso di addio prima del 2022 recupererebbero anche una parte dell’investimento per il cartellino. L’altro grande nome è quello di Neymar, il brasiliano supera di poco la soglia d’età stabilita dalla Juventus (ha 27 anni) ma per il calciatore del Psg i bianconeri sarebbero disposti ad un sacrificio…