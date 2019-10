Juventus-Leverkusen live, le formazioni ufficiali: c’è Higuain

Juventus-Leverkusen live – Si gioca il secondo turno valido per la fase a gironi di Champions League, in campo la Juventus che affronta davanti al pubblico amico il Leverkusen, i bianconeri sono reduci dal pareggio in trasferta contro l’Atletico Madrid ed adesso devono trovare i tre punti per mandare un segnale in vista del proseguo della competizione, di fronte un osso duro, il Leverkusen è una squadra assolutamente da non sottovalutare. In campionato la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro la Spal con il risultato di 2-0 ma adesso è tempo di Champions, ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 21.

Juventus-Leverkusen live

JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

BAYER LEVERKUSEN – Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Volland; Alario