Juventus, Paratici: “Conte è un grande professionista, godiamoci lo spettacolo del match”

“Conosco molto bene Conte, è’ un grande professionista e un grande allenatore, ma questa è sempre una partita impegnativa e dura al di là di chi c’è in panchina. Sarà sicuramente una grande partita, godiamoci lo spettacolo”. Sono le parole, a Sky Sport, del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici prima del derby d’Italia.

“Dybala è il numero 10 della Juventus, è’ un grande giocatore e per questo era appetito da grandi squadre. Higuain la stessa cosa, ha una media gol pazzesca. De Ligt è sicuramente un grande giocatore, ricordiamoci che lo scorso anno è stato eletto miglior difensore della Champions League. Non dimentichiamoci che ha 19 anni, sicuramente crescerà, si sta adattando bene. Non è un pensiero per noi, è un plus”.