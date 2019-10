Juventus, Sarri: “Entrati bene in partita”, poi parla di Higuain e De Ligt

“Il sorpasso ora ha poco significato, importante è aver fatto una prestazione di carattere, personalità contro una squadra forte. Siamo entrati in partita bene, in un ambiente carico”. L’allenatore Maurizio Sarri parla ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juve in casa dell’Inter.

“Il gol di Higuain? Questa è una squadra che ha qualità e quando trova il momento di lucidità può palleggiare e se viene fuori fluido la palla gol è una diretta conseguenza. Stiamo facendo passi avanti importanti nel palleggio, mentre dobbiamo lavorare ancora sul controllo della partita e la superiorità territoriale. Non vincere era ingiusto, per questo abbiamo provato quella soluzione. Poi ho visto Paulo stanco, l’inerzia della gara stava cambiando e per questo ho provato a riequilibrare. Stiamo cercando di velocizzare l’inserimento di De Ligt, gli alti e bassi sono normali. Senza l’infortunio di Chiellini probabilmente l’inserimento sarebbe stato più semplice”.