Lazio, conferenza Inzaghi: “non siamo Immobile dipendenti. Caicedo merita spazio”

Dimenticate le gioie di Firenze, la Lazio torna a pensare subito al campionato. Lo scontro diretto Napoli-Atalanta obbliga i biancocelesti alla vittoria per accorciare le distanze in classifiche. Il tecnico Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida col Torino, in conferenza stampa a Formello ha risposto alle domande dei giornalisti sui vari dubbi di formazione e infermeria. Ecco le parole del mister capitolino: “Domani sara’ una partita difficilissima perche’ giochiamo con un avversario molto fisico, che in questi anni ci ha sempre dato tantissimo filo da torcere, sono due anni e piu’ che lavorano con Mazzarri che e’ un ottimo tecnico. Immobile e Belotti sono i due attaccanti titolari della nostra Nazionale, sono ottimi giocatori e ne ho grande stima. Il mio augurio e’ che domani Ciro possa fare meglio di lui. Formazione di domani? Ad ora ho poche notizie perche’ ieri abbiamo fatto un lavoro di scarico, siamo tornati da Firenze molto tardi e ieri ho visto sul campo solo quelli che non sono stati impegnati contro la Fiorentina. Tra oggi o domattina devo vedere come hanno assorbito le botte e la fatica, stasera avro’ il quadro un po’ piu’ chiaro sapendo che abbiamo giocatori come Lucas Leiva o Immobile che hanno degli acciacchi e dobbiamo valutare il loro utilizzo”. Per Inzaghi parecchi dubbi in attacco, dove sono in forma un po’ tutti: “Dobbiamo cercare di portare tanti giocatori in zona gol. Correa ha fatto tre gol e ne poteva fare di piu’, Caicedo quando viene impiegato fa sempre la sua parte. In piu’ voglio i gol dei centrocampisti e dei difensori, non dobbiamo essere Immobile dipendenti fermo restando che sappiamo qual e’ il valore di Ciro che e’ un grande leader e un grande bomber. Le critiche? Penso che sia cosi’ per tutti gli allenatori, bisogna saperle accettare e vederla nel modo giusto. Fa parte del nostro lavoro, lo e’ stato anche negli altri anni quando si e’ vinto c’e’ sempre stato qualcosa che non andava: io penso che un allenatore deve andare avanti con le proprie idee, con il lavoro e cercando di fare meno errori perche’ bisogna prendere tantissime decisioni ed e’ importante credere in quello che si fa”.