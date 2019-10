Ciro Immobile non si ferma più. Sembra un ossimoro visto il cognome dell’attaccante, ma è così. Doppietta anche al suo ex Torino e dodici reti nelle prime 10 partite per il centravanti della Lazio. Ora sono 99 con la maglia della Lazio e domenica, a San Siro contro il Milan, proverà a raggiungere quota 100. Ma, permetteteci la facile battuta, non andrà in pensione. Negli ultimi anni ci ha abituati a stagioni esaltanti, ma se confrontiamo i numeri quello di questo campionato è un avvio record per Immobile. Nella stagione 2013-2014, con la maglia del Torino, segnò 4 reti nelle prime 10 giornata per poi chiudere a 22, grazie ad una seconda parte di campionato esaltante. Con la Lazio i suoi numeri sono diventati ancora migliori. Nel 2016-2017 Immobile segnò 8 reti nella prima decade di partite, chiudendo la stagione con 23 reti.

Questo avvio di campionato è secondo soltanto a quello 2017-2018, nel quale Immobile mise a referto 13 reti nelle prime 10 gare. Alla fine furono 29 i centri del bomber di Torre Annunziata. Campionato 2018-2019 non esaltante se rapportato a questi numeri. Nella scorsa stagione furono infatti “solo” 15 i gol nell’arco dell’intero campionato. Un numero quasi raggiunto dopo 10 partite di questa Serie A, per un Immobile che si erge sempre più a protagonista della Lazio. La speranza dei biancocelesti è che possa continuare su questi livelli, speranza condivisa da Roberto Mancini che ne potrebbe fare uno dei cardini della Nazionale per Euro 2020.

Si diceva in apertura della doppietta al Torino. Un primo gol bellissimo sul primo palo, un secondo dal dischetto. Proprio in occasione della seconda marcatura è avvenuto un curioso episodio. Immobile ha esultato come Belotti. E sì, perché i due sono grandi amici, nonostante concorrano per lo stesso posto in Nazionale. Immobile ha imitato la “cresta del Gallo”, tipica esultanza del bomber granata. Siamo sicuri che Belotti non se la sarà presa, vista la grande amicizia che lega i due, ma forse ne ha un po’ risentito e ha voluto rispondere con un gol. Già, peccato che il “Gallo” abbia infilato la propria porta. Gol e sfottò, ma sempre in un clima di pura amicizia. Anche questo è il calcio che ci piace. In basso il VIDEO dell’esultanza di Immobile.