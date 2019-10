Lazio, Luis Alberto: “Sto molto bene a Roma. Ritorno al Barça? Deciderà chi di dovere…”

“Quando sono arrivato alla Lazio sapevo che il primo anno sarebbe stato complicato ed è stato così. Adesso ho più di 100 partite con la maglia della Lazio. Io e la mia famiglia stiamo molto bene a Roma”. Sono le parole al ‘Mundo Deportivo’ del centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto, che traccia un bilancio della sua esperienza in biancoceleste e in quella passata al Barcellona B nel 2012-2013: “Per me è stato l’anno migliore della mia carriera, mi sono goduto il calcio divertendomi. Era molto facile per un giocatore essere lì in quel momento. Adesso quello che voglio è stare bene, continuare a divertirmi e mantenere questo livello il più a lungo possibile”.

“Fabian Ruiz è un ragazzo giovane, un giocatore straordinario, penso che sarà uno dei migliori nel suo ruolo. Molte squadre si interesseranno a lui, non solo il Barça. Quello che deve fare è godersi a Napoli ciò che sta facendo e giocare bene. Poi si vedrà”.

“Un mio ritorno in Liga? Se ne parla spesso ed è positivo perché vuol dire che sto facendo bene. Ma credo che in nessun momento io sia stato vicino a lasciare la Lazio. Se dovesse arrivare il Barça? Ne sarò grato, il mio compito è giocare, poi deciderà chi di dovere”.