Lazio, ripresa degli allenamenti a Formello: Milinkovic è tornato a Roma

Ripresa degli allenamenti anche in casa Lazio, questo pomeriggio sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello. Iniziale messa in moto con rosa divisa in quattro gruppi ed impegnata tra esercizi su aerobica, propriocettività e forza. Successivamente, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi si sono dedicati ad un lavoro sul possesso palla, intervallato da un blocco atletico.

Assenti i nazionali. Sono nove i biancocelesti in giro per il mondo con le proprie rappresentative: Strakosha (Albania), Luis Alberto (Spagna), Acerbi e Immobile (Italia), Vavro (Slovacchia), Luiz Felipe (Brasile U23), Marusic (Montenegro), Berisha (Kosovo) e André Anderson (Italia U20). Nel ristretto gruppo che ha lavorato in campo, invece, c’è Milinkovic-Savic, che è tornato a Roma per un problema a un dente. Il serbo oggi pomeriggio ha svolto regolarmente la seduta con il resto dei compagni.