Lazio e Roma a piccoli passi verso la qualificazione: i giallorossi più forti delle assenze, i big salvano i biancocelesti

Dopo la Champions League è andata in archivio anche un’interessante giornata valida per l’Europa League, sono arrivate nuove importanti indicazioni per quanto riguarda le due italiane che sono scese in campo, la Lazio e la Roma. Le squadre italiane si candidano a portare in alto i colori italiani, soprattutto i biancocelesti ormai da anni rappresentano una sicurezza e l’obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile, i giallorossi sono abituati anche a palcoscenici più importanti ed in Europa League rappresentano dunque una big assoluta. La Roma ha affrontato la sorpresa Wolfsberger, gli austriaci erano reduci dal clamoroso successo per 0-4 sul campo del Monchengladbach e per questo il pareggio di ieri della squadra di Fonseca in trasferta ha un valore importante per la qualificazione.

La Roma ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo per ultimi quelli pesanti di Pellegrini e Mkhitaryan, problemino fisico dell’ultim’ora anche per il portiere Pau Lopez. La Roma ha risposto presente nonostante le panchine di Dzeko e Kolarov, quest’ultimo poi entrato per Spinazzola. La Lazio conquista i primi tre punti dopo il successo contro il Rennes, sono stati i big a trascinare i biancocelesti. Il turnover attuato da Simone Inzaghi non aveva portato frutti contro il Rennes con i francesi in vantaggio con Morel, gli ingressi di Milinkovic-Savic e Luis Alberto hanno cambiato la partita con le reti siglare proprio dal serbo e da Ciro Immobile. La situazione nel girone è ancora equilibratissima ma dopo l’ultimo successo la Lazio ha momentaneamente sistemato le cose dopo il passo falso all’esordio.