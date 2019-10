Le notizie del giorno – Partite a rischio rinvio in Serie A, clamorosa bomba sul futuro (in Italia) di Ibra

Le notizie del giorno – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre sono al lavoro in vista dell’8^ giornata, si preannuncia un turno scoppiettante ed importante per gli obiettivi di scudetto, Champions League ed Europa League. Ma a tenere banco sono le condizioni climatiche con partite e rischio ed altre che potrebbero giocarsi in condizioni quasi al limite. Nessun problema per le partite del sabato con una situazione tranquilla a Roma, Napoli e Torino, ben più in dubbio la condizione per le partite di domenica. Il match a maggior rischio rinvio è Sampdoria-Roma, per tutto i weekend è infatti prevista pioggia in Liguria. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

"Lasciate in pace la famiglia Garrone, a cui va eretto un monumento per quanto fatto in favore della Sampdoria. Il presidente sono io e sto venendo a Genova per incontrare pubblicamente i rappresentanti di chi contesta". Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a 'Primocanale' in seguito alla contestazione di alcuni tifosi blucerchiati sotto l'abitazione dell'ex presidente, Edoardo Garrone.

Ospite di Radio Bianconera, Luciano Moggi ha risposto a tante domande arrivate attraverso i social. Molte indicazioni interessanti da parte dell'ex dg della Juventus. Si parte dal mercato. Oggi sembra difficile fare le trattative in segreto. Moggi risponde così: "Ho passato un mese di agosto a Milano quando ho preso Cannavaro. Non c'erano neppure i giornalisti… ho fatto una trattativa serena!". Moggi lancia una bomba per il mercato invernale parlando del futuro di Ibrahimovic: "Con Ibra ho puntato prima sull'uomo che sull'atleta, gli sono stato dietro per mesi. Nella sua biografia ha scritto che è diventato cinico alla Juventus di Moggi. Potrebbe tornare all'Inter a gennaio".