Lecco, Gaetano D’Agostino è il nuovo allenatore

Calcio Lecco 1912 comunica l’esonero del Signor Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Gaburro vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro e la professionalità che hanno portato alla storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2018/19. Insieme all’esonero di Gaburro, Calcio Lecco 1912 comunica anche di aver sollevato dai rispettivi incarichi di Direttore Sportivo e Team Manager, i Signori Mario Tesini e Mauro Brambilla. La panchina è stata affidata a Gaetano D’Agostino, 37 anni, la scorsa stagione alla guida dell’Alessandria ed ex Virtus Francavilla e Anzio. Il nuovo direttore sportivo è invece Domenico Fracchiolla. D’Agostino è un ex centrocampista palermitano che ha indossato le maglie di Bari, Roma, Messina, Udinese, Fiorentina, Siena, Pescara, Andria, Benevento e Lupa Roma.